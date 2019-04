Van der Poel noteert Cruijff-uitslag

Zo eindigde Van der Poel woensdag in de ronde Circuit Cycliste Sarthe als 14e. Een dag eerder werd de renner van Corendon-Circus in diezelfde koers 1e en bij de wedstrijd daarvoor finishte hij bij de Ronde van Vlaanderen als 4e. Dat maakt samen 14.

Gaan we nog een stapje verder kijken, dan eindigde Van der Poel vervolgens als 1e in Dwars door Vlaanderen en 4e in Gent-Wevelgem. Eveneens, 14 dus.

Van der Poel baarde de afgelopen weken opzien op de weg. De talentvolle Nederlander, woonachtig in België, reed bijvoorbeeld voor de eerste keer in de drie Belgische klassiekers. Zijn winst in Dwars door Vlaanderen was indrukwekkend, maar ook zijn optreden in de Ronde van Vlaanderen zorgde later voor veel positieve geluiden. Ondanks dat hij op zestig kilometer van de meet viel, mengde hij zich later toch in de finale. Daarin kwam hij uiteindelijk net tekort, vooral omdat de Italiaan Alberto Bettiol onverwachts naar de eindzege soleerde.

Van der Poel is de laatste jaren al nagenoeg onverslaanbaar bij het veldrijden, maar is op de weg dus ook iemand om rekening mee te houden. Overigens heeft de zoon van Adrie van der Poel voorlopig zijn echte zinnen gezet op de Olympische Spelen van 2020, waar hij op de mountainbike goud hoopt te veroveren.

