Ronaldo laat zich gaan richting Ajax-fans

De Ajax-fans op de tribunes lachten hun tanden bloot en klapten hun tanden blauw. Ronaldo kon het niet waarderen en stak sarcastisch een duimpje op, terwijl hij een zuur gezicht opzette.

Het was lange tijd onzeker of de 34-jarige Portugees kon meedoen in de Johan Cruijff ArenA. De aanvaller was echter net op tijd hersteld van een hamstringblessure die hij ongeveer drie weken geleden had opgelopen tijdens een interland.

Ronaldo zette Juventus in Amsterdam op slag van rust op voorsprong. Hij zette de aanval zelf op, sprintte naar het strafschopgebied en kopte vervolgens vakkundig raak na een voorzet op maat van zijn landgenoot João Cancelo. David Neres zette Ajax vlak na de onderbreking op 1-1, wat uiteindelijk de eindstand werd.