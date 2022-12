Steenbergen verbetert 13 jaar oud record op 100m wisselslag

Het oude record stond op naam van Hinkelien Schreuder (57,74), gezwommen op 15 november 2009 in Berlijn.

Steenbergen plaatste zich met de beste tijd voor de finale, die vrijdag op het programma staat. Kort daarvoor pakte Steenbergen een bronzen plak op de 100 meter vrije slag.

WK-zilver Schouten

Tes Schouten heeft bij de WK kortebaan in Melbourne zilver gepakt op de 100 meter schoolslag. Het is voor de 21-jarige Nederlandse de beste prestatie uit haar carrière en haar eerste medaille op een WK ooit. Voor Nederland is het na het brons van Marrit Steenbergen de tweede medaille in Australië.

Schouten leek lange tijd niet op zilver te hoeven rekenen. Bij de doorkomsttijden in het 25-meterbad zat ze wel in de buurt van de podiumplekken, waar verschillende zwemsters onderling hard om streden.

Tes Schouten Ⓒ ANP/HH

Aanvankelijk kreeg Schouten met een Nederlands record van 1.03,90 nog de derde plaats toegewezen, maar Ruta Meilutyte werd gediskwalificeerd.

De Amerikaanse Lilly King won in 1.02,67, het brons ging naar Anna Elendt uit Duitsland in 1.04,05.

„Ik denk dat het nog niet zo goed is doorgedrongen”, zei Schouten over haar tweede plaats. „Ik had niet gedacht dat ik een medaille zou halen. Wat ik gisteren miste, was lengte in mijn slagen en die had ik vandaag wel. Het derde keerpunt was niet zo goed, maar in de laatste baan kon ik goed doordrukken.”

Steenbergen bezorgde Nederland donderdag de eerste medaille in Australië op de 100 meter vrije slag. De WK zwemmen duren tot en met zondag.

Estafettezwemsters pakken brons op 4x50 meter vrij WK

De Nederlandse zwemsters hebben op de 4x50 meter vrije slag brons gepakt bij de WK kortebaan. Kim Busch, Maaike de Waard, Kira Toussaint en Valerie van Roon waren in Melbourne met 1.35,36 net wat sneller dan Zweden, dat als vierde eindigde. De ploeg van de Verenigde Staten won goud in 1.33,89 en Australië werd voor eigen publiek tweede (1.34,23).

De zwemsters van Nederland waren in de heats nog tot de vierde tijd gekomen. Ook in de finale wisselden ze de vierde tussentijd af met de derde, maar de finish bleek goed genoeg om Zweden zo'n drie tienden van een seconde voor te blijven.

Steenbergen pakt brons

Steenbergen heeft brons gepakt op de 100 meter vrije slag bij de WK kortebaan in Melbourne. De 22-jarige Nederlandse zwom een tijd van 51,25, een forse verbetering van haar persoonlijk record. De Australische Emma McKeon won onder luid gejuich voor eigen publiek in 50,77. Siobhan Bernadette Haughey uit Hongkong pakte zilver.

In de halve eindstrijd had Steenbergen haar persoonlijk record ook al verbeterd tot 51,85. Dat was toen goed voor de vierde tijd.

„Het ging heel goed”, zei Steenbergen na haar derde plaats. „Ik dacht: ik ga gewoon hard mee. En dat ging best wel makkelijk. Ik zag dat ik goed lag en de keerpunten liepen lekker.”

Steenbergen pakte nog niet eerder een individuele medaille op een WK. Met de estafetteploegen mocht ze al wel vijf keer het podium beklimmen. Ook veroverde ze afgelopen zomer op de EK langebaan in Rome maar liefst zeven medailles, waarvan vier gouden. Ze werd Europees kampioene op onder meer de 100 en 200 vrij.

Maaike de Waard maakt nog kans op een medaille op de 50 meter rugslag. De 26-jarige zwemster kwam tot een tijd van 26,02, de gedeelde derde tijd van haar halve finale. Dat was net genoeg om door te gaan naar de eindstrijd van vrijdag. Kira Toussaint greep naast een finaleplek met haar tijd van 26,17. De Amerikaanse Mollie O’Callaghan was in 25,69 de snelste.

Steenbergen bezorgde Nederland de eerste medaille in Australië. De WK zwemmen duren tot en met zondag.

Zwemmers op WK met beste tijd naar finale 4x50 meter vrije slag

De Nederlandse zwemmers hebben zich op de WK kortebaan in Melbourne met de beste tijd verzekerd van een plek in de finale van de 4x50 meter vrije slag. Het viertal bestaande uit Kenzo Simons, Nyls Korstanje, Stan Pijnenburg en Thom de Boer kwam tot een tijd van 1.23,70.

Simons, Korstanje, Pijnenburg en De Boer waren net iets sneller dan de Verenigde Staten (1.24,07) en Italië (1.24,13). De finale is donderdag om 11.54 uur Nederlandse tijd.

Thom de Boer. Ⓒ ANP/HH

Vrouwen

De vrouwen zwommen in de series van de 4x50 meter de vierde tijd: 1.36,32. Kim Busch, Maaike de Waard, Valerie van Roon en Tessa Vermeulen moesten de Verenigde Staten (1.36,17), Australië (1.36,14) en China (1.36,08) net voor zich dulden.

Luc Kroon wist zich niet te plaatsen voor de finale van de 400 meter vrije slag. Hij kwam tot 3.44,76 en werd daarmee zeventiende.

Australische zwemmer Chalmers wint voor eigen publiek 100 vrij

De Australische zwemmer Kyle Chalmers heeft op de WK kortebaan in Melbourne voor eigen publiek de 100 meter vrije slag gewonnen. De 24-jarige Chalmers tikte aan na 45,16 seconden.

Chalmers werd zes jaar geleden in Rio de Janeiro al olympisch kampioen op de 100 vrij en vorig jaar zwom hij in de Russische stad Kazan met 44,84 een bijna dertien jaar oud wereldrecord uit de boeken. In Melbourne liet hij zich opnieuw van zijn beste kant zien.

Chalmers bleef de Fransman Maxime Grousset 0,25 voor en tikte 0,41 eerder aan dan Alessandro Miressi uit Italië.

De WK zwemmen in Australië duren tot en met zondag.