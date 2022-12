Zwemmers op WK met beste tijd naar finale 4x50 meter vrije slag

Simons, Korstanje, Pijnenburg en De Boer waren net iets sneller dan de Verenigde Staten (1.24,07) en Italië (1.24,13). De finale is donderdag om 11.54 uur Nederlandse tijd.

Vrouwen

De vrouwen zwommen in de series van de 4x50 meter de vierde tijd: 1.36,32. Kim Busch, Maaike de Waard, Valerie van Roon en Tessa Vermeulen moesten de Verenigde Staten (1.36,17), Australië (1.36,14) en China (1.36,08) net voor zich dulden.

Toussaint

Kira Toussaint plaatste zich met de zevende tijd voor de halve finales van de 50 meter rugslag. Toussaint klokte 26,09 en was daarmee 0,24 langzamer dan de Deense Julia Kepp Jensen, die de snelste was in de series. Maaike de Waard zwom de elfde tijd in de series (26,32) en komt donderdagochtend ook uit in een halve eindstrijd.

Steenbergen

Op de 100 meter wisselslag werd Marrit Steenbergen tweede in de series. Ze kwam tot 58,87 en alleen de Zweedse Louise Hansson was sneller. Hansson maakte indruk met een tijd van 57,98. Donderdagochtend komt Steenbergen uit in de halve finales.

Luc Kroon wist zich niet te plaatsen voor de finale van de 400 meter vrije slag. Hij kwam tot 3.44,76 en werd daarmee zeventiende.

De WK zwemmen in Australië duren tot en met zondag.