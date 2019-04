Probleem Verstappen snel opgelost

,,In Bahrein is er een fout gemaakt in de set-up, iets dat op voorhand in de fabriek wordt gemonteerd. Daar kwam het team op zondagavond achter. Dat is geen groot probleem, dus snel weer opgelost”, legt Verstappen uit in Shanghai. Om vervolgens te glimlachen: ,,Ik heb wel aangegeven dat we de set-up even moeten dubbelchecken. Maar meer voor de lol, natuurlijk.”

Verstappen staat na een vierde en derde plaats op de derde plek in de strijd om de wereldtitel. ,,Daarom zeg ik: er is eigenlijk niet veel aan de hand. Het kan altijd beter, maar het is ook geen heel groot drama. We moeten zorgen dat we de juiste balans vinden en van daaruit denk ik dat er heel veel mogelijk is. Desalniettemin voel ik me in deze auto beter dan in die van vorig jaar. En er komen deze en de komende races wat updates aan voor de auto. We moeten zorgen dat we die beter brengen dan de rest.”

Op het Chinese circuit dat onder meer gekenmerkt wordt door een lang, recht stuk tipt Verstappen de bolides van Ferrari als topfavoriet. ,,Dat denk ik wel. Op het rechte stuk gaat Ferrari enorm hard. Als je dan zoals wij nog niet helemaal tevreden bent, wordt het lastig. Zeker in de kwalificatie zal het lastig worden, maar in de race denk ik dat het gat kleiner is.”

