Winnende Verstappen: ‘Nerveuzer dan ooit in F1’

Verstappen deed dat op de simulator vanuit zijn woonkamer in Monaco, maar stelt dat daar zeker niet makkelijk over gedacht moet worden.

,,Dat gaat aardig professioneel. Er komt weken voorbereiding bij kijken om de strategie te berekenen. Dan heb je nog het benzine- en bandenverbruik. Je kan je geen foutje permitteren. We zitten dan ook samen in een chat met een engineer, die alles bekijkt tijdens het racen. Het gaat er dus echt serieus aan toe”, geeft Verstappen desgevraagd een inkijkje.

Twee weken eerder reed de Red Bull-coureur op het virtuele asfalt ook al de twaalf uur van Sebring met Atze Kerkhof. Van racen krijgt hij op de vrije zaterdagen tussen de Grand Prix’s in dus geen genoeg.

,,Zaterdag was ik nerveuzer om in te stappen dat ik ooit ben geweest bij de Formule 1. Rudy rijdt zo makkelijk weg bij die gasten en ik wist nog niet echt waar ik stond. Dan wil je het niet verprutsen voor het team. En ik kan natuurlijk alleen maar verliezen. Ik ben wel goed in de simulator, maar in de Formule 1-auto weet ik dat ik het meer onder controle heb. Na acht uur zonder fouten geeft zo’n overwinning wel voldoening. Het kan ten opzichte van hier ook zeker geen kwaad. Ik rijd in een andere auto en leer ook dingen qua concentratie. Soms rijd je gewoon 2,5 tot 3 uur achter elkaar.”

Bekijk ook: Probleem Verstappen snel opgelost

Bekijk hieronder de Formule 1 Opwarmronde, met onze verslaggever Erik van Haren en voormalig F1-coureur Jan Lammers: