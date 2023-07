Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Serie A verruimt regels voor Britse en Zwitserse voetballers

12.10 uur: Italiaanse voetbalclubs kunnen door een nieuwe regel meer spelers uit het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland aan zich binden. Britse en Zwitserse voetballers die in Italië spelen hebben vanaf nu dezelfde status als burgers van de Europese Unie, zo maakte de Italiaanse voetbalbond bekend. Dat terwijl beide landen geen lid zijn van de EU.

De nieuwe regel maakt Italiaanse clubs vrijer tijdens de transferperiode, omdat clubs maar twee niet-EU-spelers per seizoen mogen kopen. Daar horen Britten en Zwitsers nu dus niet meer bij. De regel geldt al voor het komende seizoen.

Veroorzaker massale val in Ronde van Vlaanderen maand geschorst

11.22 uur: De internationale wielerunie UCI heeft de Poolse wielrenner Filip Maciejuk een schorsing van 30 dagen opgelegd. De renner van Bahrain-Victorious wordt gestraft voor zijn onhandige manoeuvre waardoor hij begin april een massale valpartij in de Ronde van Vlaanderen veroorzaakte.

Maciejuk (23) reed op een strook naast het asfalt die overging in gras, dat onder water stond. Hij stuurde daarop naar rechts en belandde midden in voorste rij van het peloton, waar de Belg Tim Wellens de eerste renner was die onderuit ging. Er volgden er zeker dertig.

De Pool werd door de jury uit de Ronde van Vlaanderen gezet. De geschrokken Maciejuk bood niet veel later via Twitter zijn excuses aan. „Het spijt me enorm dat ik een fout heb gemaakt en een valpartij heb veroorzaakt. Ik hoop dat alle betrokken renners in goede gezondheid zijn. Dit had niet mogen gebeuren, het was een enorme inschattingsfout van mij”, schreef Maciejuk. „Ik kan alleen maar excuses aanbieden en hiervan leren.”

Schoonspringster Van Katwijk elfde bij WK high diving

07.29 uur: Schoonspringster Ginni van Katwijk is bij de wereldkampioenschappen high diving in het Japanse Fukuoka met 232,70 punten als elfde geëindigd. De 38-jarige geboren Noord-Hollandse steeg na de afsluitende derde en vierde ronde drie plaatsen in het klassement. De wereldtitel was voor de derde keer op rij voor Australische Rhiannan Iffland met 357,40 punten.

In het Momochi Beach Park kreeg Van Katwijk 62,90 punten na haar derde sprong van het platform van 20 meter. Haar laatste poging leverde haar 72,20 punten op. Ze slaagde daarmee in haar missie, want ze had zich tot doel gesteld bij de eerste twaalf te eindigen. Ze was als veertiende de tweede dag ingegaan.

Net als dinsdag was Van Katwijk niet te spreken over haar eerste sprong, maar ze herstelde zich daarna knap. „Ik ben heel erg blij met dit resultaat. Er is hard gewerkt aan alle sprongen. Helaas ging de eerste niet zo goed, maar daarna werd het alleen maar beter”, aldus Van Katwijk, die vorig jaar bij de EK in Rome vijfde werd.

Van Katwijk deed voor de eerste keer mee aan de WK. Ze combineert haar sportieve loopbaan met haar werk op een cruiseschip in het Caribisch gebied, waar ze als high diver reizigers probeert te vermaken. Ook haar Amerikaanse echtgenoot Matt Cooper kwalificeerde zich voor het mondiale toernooi in Fukuoka.

Zwemteam bij WK naar finale op de 4x100 meter wisselslag gemengd

07.24 uur: Het Nederlandse team is bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Fukuoka als derde doorgedrongen tot de finale van de 4x100 meter wisselslag gemengd. Maaike de Waard, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Marrit Steenbergen zetten in de series een tijd neer van 3.41,45. Dat was 0,2 seconde boven het Nederlands record uit 2021. De Amerikaanse ploeg was de snelste in de ochtendsessie met 3.40,47.

Het Nederlandse kwartet is regerend Europees kampioen op dit olympische onderdeel en won vorig jaar bij de WK in Boedapest brons. „Als derde door is hartstikke mooi. We hebben gewoon een topteam. We zullen in de finale met z’n vieren gaan strijden om drie medailles”, doelde Kamminga op de concurrentie uit Australië, Verenigde Staten en China. „We zijn de underdog voor een medaille. We gaan racen met alles wat we hebben en gooien ons hart erin. Als één van de andere teams wat laat liggen, zijn wij daar om dat op te rapen.”

Kamminga dook woensdag voor het eerst weer het water van het wedstrijdbad in Fukuoka in nadat hij maandag zilver won op de 100 meter schoolslag. Hij kreeg veel reacties op dit succes. „Ik heb wel op wat dingen gereageerd. Maar mijn mobiel staat hier wel zoveel mogelijk uit. Dat komt volgende week wel als ik vakantie heb.”

De Waard bij WK door op 50 meter rugslag, Toussaint stelt teleur

07.20 uur: Maaike de Waard heeft bij de wereldkampioenschappen in het Japanse Fukuoka de halve finales van de 50 meter rugslag bereikt. In de series ging ze met een tijd van 27,91 als tiende door. Kira Toussaint redde het niet. Ze eindigde met een tijd van 28,41 als 21e. De Amerikaanse Regan Smith was met 27,31 de snelste in de ochtendsessie.

De Waard komt later met Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Marrit Steenbergen nog in actie op de 4x100 meter wisselslag gemengd. Het Nederlandse kwartet is regerend Europees kampioen op dit onderdeel en won vorig jaar bij de WK in Boedapest de bronzen medaille. Toen maakte Toussaint deel uit van het winnende viertal. Bondscoach Mark Faber geeft in Fukuoka echter de voorkeur aan De Waard, die eerder deze week iets sneller was op de 100 meter rugslag.

Toussaint baalde van deze beslissing. „Ik was er tijdens de race niet mee bezig, maar het is zeker een teleurstelling. Het is logisch dat de snelste zwemster in de finale wordt ingezet. Maar alle landen kiezen ervoor om hun tweede zwemster in de series te laten starten. Maar ik krijg te horen dat het een te groot risico is, terwijl het verschil tussen ons in de halve finales maar vijfhonderdste was. Maar ik moet mij neerleggen bij het besluit van de bondscoach”, aldus een emotionele Toussaint.

Toussaint, die sinds begin dit jaar in Spanje traint, heeft in Japan niet het beste van zichzelf kunnen laten zien. Na haar uitschakeling in de halve finales van de 100 meter rugslag, viel haar tijd op de 50 meter rugslag ook tegen. „Het was gewoon geen goede race.”

Nagenoeg alle sporters TeamNL met Thalys naar Spelen Parijs

07.20 uur: Nagenoeg alle Nederlandse sporters die volgend jaar deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs - en stafleden die daarbij betrokken zijn - zullen met de trein naar de hoofdstad van Frankrijk afreizen. NOC*NSF heeft een deal gesloten met Eurostar, net als de Belgen en de Britten.

„In vergelijking met de recente afvaardigingen zal dit de meest duurzame afvaardiging van de laatste jaren worden”, aldus topsportdirecteur André Cats. „En daar past ook een reisbeleid bij. Bij een afstand tot Parijs van onder de 700 kilometer gaan we in principe met de trein en zeker vanuit Nederland.” Enkele sporters vliegen wel naar Parijs, bijvoorbeeld wanneer zij van buiten Europa moeten komen.

In totaal doen er naar verwachting driehonderd Nederlandse sporters mee aan de Spelen. De Nederlandse afvaardiging reist verspreid af naar Parijs. „We gaan er niet als één team naartoe, maar per sport wordt bekeken wat het meest optimale moment is om naar Parijs te gaan”, zei Cats.