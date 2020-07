UEFA kwaad op Griekse bond om bekerfinale

„De FIFA en UEFA hebben de aanbeveling gedaan om alle nationale competities, inclusief de Griekse beker, voor het einde van het lopende seizoen en vóór 3 augustus uit te spelen”, zei Herbert Hübel namens de UEFA in een verklaring.

De finale tussen Olympiakos en AEK Athene stond oorspronkelijk gepland voor 26 juli, maar Olympiakos weigerde te spelen in een kleiner stadion in Rizoupoli in plaats van in het Olympisch Stadion van Athene. Olympiakos wilde echter dat de wedstrijd zondag werd gespeeld en is ook boos over de nieuwe datum.

’Belachelijk’

„De nieuwe datum maakt niet alleen het Griekse voetbal belachelijk, maar doet af aan de integriteit van het toernooi, aangezien de transferperiode begint op 3 augustus en de teams dus op 30 augustus niet hetzelfde zijn”, meldde Olympiakos in een verklaring.