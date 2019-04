Ajax slaat telkens terug in Champions League

De Amsterdammers zijn er dit seizoen in de Champions League namelijk een meester in om een achterstand weg te werken. De ploeg van Erik ten Hag slaagde er deze editie van het kampioenenbal al zes keer in om een achterstand te neutraliseren.

Ajax kwam in de groepsfase tegen Bayern München liefst drie keer terug van een achterstand: 1-1 en 3-3. Ook uit tegen Benfica (1-1), thuis tegen Real Madrid (2-1 nederlaag) en gisteravond tegen Juventus werd een negatieve score weggepoetst.

Bekijk ook: De Jong drijft Juventus tot wanhoop

Winnen lukte Ajax na een achterstand nog niet. Eén keer werd er alsnog verloren. Maar de 2-1 thuisnederlaag tegen Real Madrid werd op grootse wijze gewroken in Bernabéu. Volgende week dinsdag wacht Ajax de return in de kwartfinales van de Champions League