Lewis Hamilton: ‘Ik kijk ernaar uit om hier weg te zijn’

Pijnlijk voor de zevenvoudig wereldkampioen was dat teamgenoot George Russell veel sneller was. ,,Er was duidelijk iets mis met de auto. De achterkant werkte totaal niet, daar had ik eerder in het weekeinde geen last van. Mijn excuses aan het team. Ze werken zo hard en dan lever ik niet. Misschien moeten we wat dingen veranderen aan de auto en start ik zondag vanuit de pitstraat.”

Hamilton was een van de coureurs die tijdens de nachtelijke vergadering met de coureurs aangaf liever niet meer te willen rijden in Saoedi-Arabië dit weekeinde, na de raketaanval op een nabijgelegen oliedepot. Inmiddels is wel een staakt-het-vuren afgekondigd en vrijdag werd volgens de Formule 1-leiding al de garantie gegeven dat de veiligheid gewaarborgd kon blijven.

,,Ik wil daar verder niet op ingaan. We hebben gediscussieerd en als sport een beslissing genomen”, aldus Hamilton, die er daarna aan toevoegde: ,,Ik kijk ernaar uit om hier weg te zijn.”