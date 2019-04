Hamilton enthousiast over Zandvoort

De 34-jarige Brit kent het circuit uit zijn tijd als coureur in de Formule 3. Veertien jaar geleden reed hij zijn rondjes in Zandvoort. „Het was een tof circuit toen ik er vroeger reed”, vertelt Hamilton in China. „Er werd alleen nauwelijks ingehaald. Ik weet niet of dat nu heel anders zal zijn. Ik weet niet of er wat wordt veranderd.”

Hamilton vervolgt: „Misschien dat het tegenwoordig beter zal gaan met de DRS-zones. Ik weet het niet. Ik denk wel dat het echt cool wordt. Mensen hebben het altijd over Parijs, maar ik hou veel meer van Amsterdam. Het is een jonge, frisse stad.”

„Ik ken er nu een aantal restaurants en ik kom er zeker terug als ik weer eens bij Tommy (Hilfiger een sponsor van Hamilton, red.) moet zijn. Ik zorg dan wel dat ik er de avond ervoor al ben. Dan kan ik er een mooie dag van maken, in plaats van een rappe pitstop.”