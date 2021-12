Omicron-variant doet zorgen om Afrika Cup toenemen

„Het bestuur heeft zijn grote bezorgdheid uitgesproken over de veiligheid en het welzijn van spelers in aanloop naar de Afrika Cup en de komende interlandperiodes begin 2022”, aldus de ECA. „Met name in het licht van de verslechterde volksgezondheidssituatie en de grote uitdagingen waarmee de landen in afgelopen interlandperiodes te maken hebben gehad.”

De vereniging gaat de zorgen delen met de FIFA. „Het bestuur stemde ermee in om met spoed samen te werken met de FIFA, om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de spelers en clubbelangen te beschermen, aangezien de gezondheidssituatie op een alarmerende manier blijft verslechteren.” De ECA kwam donderdagavond in Parijs voor het laatst dit jaar bijeen.