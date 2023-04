UCI wil voorbeeld stellen na roekeloze Maciejuk in Ronde van Vlaanderen: ’Schorsing niet uitgesloten’

Maciejuk was de boosdoener van de zwaarste valpartij afgelopen zondag in de Ronde van Vlaanderen. De 23-jarige Pool van Bahrain Victorious reed op het fietspad, totdat dat plotseling stopte en plaatsmaakte voor gras. Maciejuk zwenkte met zijn fiets vervolgens helemaal naar rechts, waardoor hij het halve peloton ten val bracht.

Maciejuk werd even later uit de koers genomen door de wedstrijdjury. Maar daar blijft het mogelijk niet bij. „Er kunnen absoluut nog verdere maatregelen volgen”, zegt Van den Abeele bij Sporza. „Hij zal voor de disciplinaire commissie verschijnen. Een schorsing en/of bijkomende boete is dan niet uitgesloten. Dit zal niet zomaar passeren.”

Samen verantwoordelijk

„Het is een negatieve trend en hier moeten we korte metten mee maken”, klinkt het verder. „We willen een voorbeeld stellen en zo een signaal geven aan de renners dat we samen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid.”

Een aantal jaar geleden voerde de UCI de regel in dat er voortaan niet meer op het fiets- of voetpad gereden mag worden. Er was destijds heel wat te doen rond die nieuwe maatregel, maar die blijkt na het vooral met Maciejuk wel degelijk zijn nut te hebben.

„Er werd wat scheef naar ons gekeken toen we de regel invoerden dat er niet op een voetpad gereden mocht worden, maar kijk nu: de gevolgen waren voor renners als Tim Wellens toch aanzienlijk”, zegt Van Den Abeele nog.

