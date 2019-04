Neymar na 2,5 maand dicht bij rentree

De duurste voetballer ter wereld brak in de bekerwedstrijd tegen Strasbourg weer een middenvoetsbeentje in de voet die hij vorig jaar ook al blesseerde. Neymar was toen net op tijd fit voor het WK, al kon hij in Rusland geen glansrol vervullen in de ’Seleção’.

Zonder de Braziliaan werd PSG vorige maand in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door Manchester United. De sterrenploeg uit Parijs kan zondag bij Lille wel weer de landstitel binnenhalen.

Edinson Cavani, die net als Neymar weken was uitgeschakeld met een blessure, is ook weer aan het trainen. Onduidelijk is nog wanneer de twee vedettes hun rentree kunnen maken.