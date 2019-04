Ongelooflijke statistieken Ronaldo in Amsterdam

Zijn doelpunt in de Champions League tegen Ajax (1-1) maakte hem zelfs Champions League-topscorer in de Johan Cruijff ArenA. De 34-jarige Portugees van Juventus produceerde in de belangrijkste Europa Cup nu al zes doelpunten in het stadion van Ajax. Dat zijn er net zo veel als Zlatan Ibrahimovic, die vijf keer doel trof voor Ajax en één keer voor AC Milan.

Ronaldo had voor zijn zes goals slechts drie optredens nodig in Amsterdam. De 34-jarige Portugees scoorde alleen tijdens zijn eerste treffen met de Amsterdamse club niet. In de vijf duels die volgden was het, vier keer namens Real Madrid, altijd tenminste één keer raak tegen Ajax. In totaal trof hij acht keer doel tegen de Amsterdamse club. Alleen Bayern München (negen goals) en Juventus (tien goals) werden nog vaker de dupe van Ronaldo.

Het was lange tijd onzeker of Ronaldo in actie zou kunnen komen in de ArenA. Zestien dagen voor de wedstrijd tegen Ajax raakte hij tijdens een interland van Portugal geblesseerd aan zijn hamstrings. Louis van Gaal zei op voorhand tegen Ziggo: „Ik vind het opmerkelijk dat Cristiano Ronaldo speelt. Hij heeft drie weken niet gespeeld. Dan heb je in ieder geval niet het ritme.” Ritme bleek het roofdier uit Funchal niet nodig te hebben.

Komende dinsdag wacht de return in Turijn. Met de 1-1 van het eerste duel hebben beide clubs nog een prima kans op een plek in de halve finales. Al heeft Juventus één groot voordeel: Ronaldo. In de kwartfinales van de Champions League heeft de Zuid-Europeaan nu al 24 keer gescoord.

Bekijk ook: Ajax slaat telkens terug in Champions League

Bekijk ook: De Jong drijft Juventus tot wanhoop

Lionel Messi en Raul (allebei tien goals) zijn de twee spelers die na Ronaldo het vaakst scoorden in die fase van toernooi. Maar samen komen zij dus nog niet eens aan zijn aantal. Ajax is gewaarschuwd.