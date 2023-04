Korfballers PKC lachend naar titel in Ahoy

DVO hoopte zaterdagmiddag geschiedenis te schrijven. De formatie van coach Richard van Vloten stond voor de eerste keer in de finale en aasde op een unieke titel. „Wij zijn niet bang voor PKC”, sprak Van Vloten hoopvol voor de eindstrijd.

Maar vanaf het eerste fluitsignaal was het duidelijk dat PKC de bovenliggende partij was. De ploeg kende een droomstart en liep al snel uit naar een 4-0 voorsprong. Met man en macht probeerde DVO de aansluiting te vinden, maar zij kwamen geen moment onder de druk van PKC uit. Sterker nog, vijf minuten voor rust was het verschil al 11 punten: 16-5.

In de tweede helft probeerde DVO het duel om te draaien, maar van een comeback kwam het niet. De equipe van Wim Scholtmeijer hield de ruime marge vast en was op alle fronten simpelweg beter. Na het laatste fluitsignaal vlogen de spelers elkaar dolblij in de armen en kon het feestje beginnen.

Vorig jaar verloor PKC nog de finale in Ahoy. Toen ging Fortuna er met de titel vandoor