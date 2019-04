Seuntjens houdt het voor gezien in Venlo

De aanvallend ingestelde middenvelder wil na vier contractjaren bij de Limburgse club een ander avontuur aangaan. De directie van de eredivisieclub deed diverse pogingen om de 29-jarige Brabander te laten bijtekenen, maar slaagde daar niet in. VVV zal op een later moment nog op „gepaste wijze” afscheid van hem nemen.

„Na vier prachtige jaren heb ik besloten om geen nieuw contract te tekenen bij deze mooie club”, liet Seuntjens weten. „Ik heb de leeftijd waarop ik nog één keer een nieuwe stap in mijn carrière kan maken. Met pijn in het hart heb ik besloten hiervoor te kiezen. Met een vriendenploeg hebben we geweldige resultaten neergezet, maar niets kan voor altijd blijven duren. Daarom heb ik besloten ondanks het goede gevoel een andere keus te maken.”