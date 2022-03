’Absolute winnaar’ Steven Berghuis nekt AZ in KNVB-beker

Voetbal

Magallan kopt Anderlecht naar finale Belgische beker

Anderlecht heeft de finale bereikt van de strijd om de Belgische beker. De ploeg van trainer Vincent Kompany versloeg KAS Eupen met 3-1, nadat het eerste duel in 2-2 was geëindigd. Anderlecht neemt het in de finale op tegen KAA Gent, dat woensdag Club Brugge uitschakelde.