Gougeard wint in Sarthe, Riesebeek derde

De Franse wielrenner van AG2R kwam solo over de streep in Pré-en-Pail Saint Samson. In de heuveletappe over 184,4 kilometer werd de Fransman Quentin Pacher tweede, de Nederlander Oscar Riesebeek eindigde op de derde plaats.

Gougeard wist in de finale weg te rijden uit de kopgroep van tien man. In de sprint om de tweede plek moest Riesebeek, die rijdt voor Roompot-Charles, Pacher voor zich dulden.

Gougeard gaat ook aan de leiding in het Circuit Sarthe. Hij neemt de trui over van zijn landgenoot Bryan Coquard. De sprinter won de tweede etappe. In de eerste rit was Mathieu van der Poel nog de beste.

De Franse wielerkoers eindigt vrijdag met een etappe van 183,3 kilometer lang met start- en finishplaats Sillé-le-Guillaume.