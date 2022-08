Stunt nu écht een feit: 63-voudig international Jasper Cillessen tekent bij NEC

Zoals De Telegraaf zondagavond al meldde, was de verwachting dat de transfer maandag wel rond zou komen. En zo geschiedde nu dus.

In de zomer van 2011 verruilde Cillessen NEC voor Ajax. Nadien kwam de 33-jarige doelman nog uit voor FC Barcelona en Valencia CF, waarna Cillessen nu terug naar huis komt.

Technisch directeur Ted van Leeuwen vertelt: „Jasper is een doelman met exceptionele kwaliteiten, de beste van Nederland. Als je als NEC zijnde zo’n doelman kan binnenhalen moet je nooit twijfelen. Wij waren niet op zoek naar een doelman, maar de doelman vond ons. Mattijs Branderhorst heeft het uitstekend gedaan voor NEC en heeft meer punten voor ons gepakt dan verloren, maar dit was een buitenkans. De wetten van topsport. We zijn blij dat Jasper terug is waar het voor hem begon: NEC.”

Reactie Cillessen

„Ik ben ontzettend blij om thuis te zijn. De afgelopen tien jaar heb ik prachtige avonturen beleefd en om dan nu terug te keren in Nijmegen is voor mij de kers op de taart. Maar ik ben nog niet klaar. NEC is bezig aan een mooi project en daar wil ik graag onderdeel van zijn. Met mijn ervaring denk en hoop ik iets toe te kunnen voegen aan de selectie. Het kan voor mij niet snel genoeg beginnen”, aldus de gretige Jasper Cillessen.