UEFA neemt Ajax opnieuw op de korrel

De Amsterdamse club is aangeklaagd wegens het gooien van voorwerpen, ongeregeldheden onder het publiek en het blokkeren van trappen in het stadion tijdens de thuiswedstrijd woensdag in de Champions League tegen Juventus (1-1). De strafzaak dient op 16 mei bij de UEFA.

De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond heeft Ajax dit seizoen al diverse keren bestraft voor misdragingen van fans bij wedstrijden in de Champions League.

Ⓒ REUTERS