Cruciaal duel tussen NAC Breda en FC Emmen

Na het degradatieduel in Breda wachten nog maar vier wedstrijden. „Een zege is dus essentieel”, erkent Brood. „We hebben het niet meer in eigen hand, maar willen heel graag het gat met de andere ploegen onderin kleiner maken. Dit is een kans om dichterbij te komen. We moeten het zelf doen. Wat de concurrentie doet, hebben we niet in de hand.”

Eerder dit seizoen won FC Emmen met 2-0 van NAC. Het was voor de ploeg van trainer Dick Lukkien op 10 november de eerste thuiszege ooit in de eredivisie.

„We kunnen nu heel goede zaken doen ten opzichte van de onderste plekken, maar ook als we omhoog kijken. We willen zoveel mogelijk ploegen onder ons houden”, betoogt Lukkien. „Maar we moeten vooral naar onszelf kijken. Naar de stand kijken, is alleen interessant als je resultaat boekt.”