PSV zet super-vrijwilliger in het zonnetje

Cees van Merode (rechts) onthult de plaquette. Ⓒ Website PSV

EINDHOVEN - PSV heeft trouwe vrijwilliger Cees van Merode in het zonnetje gezet. De 72-jarige super-vrijwilliger, die al 53 jaar actief is voor de Eindhovense topclub, onthulde in het gebouw van de jeugdafdeling op De Herdgang, dat momenteel grondig verbouwd en vernieuwd wordt, een plaquette, waarop alle vrijwilligers worden geëerd.