Van Aert: ’Kasseien liggen er slechter bij dan ik dacht’

Voor Van Aert is de Noord-Franse klassieker nog relatief onbekend terrein. ,,Het was goed om de verkenning te doen. Het kan nooit kwaad om die stroken nog eens af te werken en de volgorde opnieuw in het hoofd te steken."

Het was de 24-jarige Belg opgevallen dat de kasseistroken er nog slechter bij liggen dan in zijn herinnering. ,,Ik was toch wel verbaasd. Vooral het Bos van Wallers en Carrefour de l'Arbre. Het Bos hebben ze 'opgefrist', maar veel heb ik daar niet van gemerkt."

Van Aert vindt dat hij al een mooi voorjaar achter de rug heeft. ,,Ik start zonder stress. Het is leuk om met zo'n gevoel naar de koers te gaan, als je al wat goede prestaties hebt laten zien. Mijn conditie is nog goed. Ik ben snel hersteld van de Ronde van Vlaanderen en heb het gevoel dat mijn vorm nog niet achteruit gaat."

Voor zondag verwacht hij een slijtageslag. Met zijn ploeg was Van Aert overtuigend in klassiekers als Gent-Wevelgem, maar viel het in de Ronde van Vlaanderen toch een beetje tegen. ,,Als ploeg waren we niet zo sterk als de afgelopen weken", zei ploegleider Grischa Niermann na Vlaanderen. ,,We gaan het zondag op weg naar Roubaix weer proberen."