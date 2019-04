Spurs bevestigt: flinke enkelblessure Kane

Zijn club Tottenham Hotspur meldde echter niet hoe lang de Engelse international uitgeschakeld zal zijn. De Londense club hoopt in de loop van de week meer informatie daarover te hebben.

Manager Mauricio Pochettino zei na afloop van het duel dat de Spurs met 1-0 wonnen te vrezen dat hij de rest van het seizoen geen beroep meer kan doen op Kane. In januari was de spits ook geblesseerd geraakt aan dezelfde enkel. Hij stond toen een maand aan de kant.

Bekijk ook: Vrees voor einde seizoen Harry Kane

Tottenham meldde ook dat Dele Alli een breukje in zijn linkerhand heeft opgelopen. De club onderzoekt nog of de middenvelder aanstaande zaterdag kan spelen in het duel met Huddersfield Town.