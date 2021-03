Terug van weggeweest: deze internationals gingen Maarten Stekelenburg voor

Bondscoach Frank de Boer heeft voor de komende drie WK-kwalificatiewedstrijden doelman Maarten Stekelenburg opgenomen in zijn voorselectie. Ⓒ HH/ANP

Maarten Stekelenburg (38) is door bondscoach Frank de Boer opgenomen in de voorselectie voor de komende interlandperiode en maakt kans om na vijf jaar terug in Oranje te komen. De Ajax-doelman, die in totaal 58 keer voor het Nederlands elftal keepte waaronder de WK-finale in 2010, stond in 2016 voor het laatst onder de lat bij Oranje bij een WK-kwalificatieduel met Luxemburg. Een rentree na zo’n lange tijd is zeker geen uitzondering in Oranje. Twee voorgangers van Stekelenburg hadden een tussenpoos van twaalf jaar en een international kende zelfs een interlandbreak van vijftien jaar.