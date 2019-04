Vier finaleplaatsen turnsters op EK

Thorsdottir eindigde op de meerkamp met een puntentotaal van 52,232 op de dertiende plek. Ze kwam op balk ten val en moest mede daardoor op dat onderdeel genoegen nemen met een bescheiden score van 11,633. De eerste 24 turnsters van de eindstand mogen deelnemen aan de finale, die vrijdag plaatsvindt.

Op vloer belandde Thorsdottir met een score van 13,300 punten op de vierde plaats. De eerste acht komen in aanmerking voor deelname aan de finale, die zondag wordt afgewerkt.

Thorsdottir behaalde in 2017 EK-zilver op balk en brons op vloer. Door een handblessure kwam ze vorig jaar tijdens de Europese titelstrijd niet in actie.

Volleman eindigde met 52,032 punten op de vijftiende plek tijdens de kwalificaties. Anastasia Melnikova uit Rusland was de sterkste meerkampster in de voorronde met 55,166 punten. Op sprong kwam Volleman met een score van 13,666 punten niet in de buurt van de top acht.

Veerman kreeg voor haar brugoefening een waardering van 14,133 punten. Dat was voor haar een persoonlijk record. Als gedeeld vierde kwalificeerde ze zich voor de finale. In de meerkamp eindigde ze met 49,432 punten op de 29e plek.

Op woensdag wisten Epke Zonderland (rekstok) en Casimir Schmidt (meerkamp) zich te plaatsen voor de finale.