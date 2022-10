Schreuder bijt van zich af: ’Geen tijd? Dan moeten ze me ontslaan’

De oefenmeester leek voor eens en voor altijd duidelijk te willen maken wie de baas is in Amsterdam, en haalde daarbij de situatie rond spits Brian Brobbey aan. „Ik bepaal wanneer Brobbey speelt en dat hij daar zelf niet altijd blij mee is volgens mij ook normaal”, lichtte hij zijn keuze voor Mohammed Kudus ten faveure van Brobbey in topwedstrijden toe.

De trainer vervolgt: „Dit elftal heeft tijd nodig, en als mensen denken dat dat binnen drie maanden geregeld is zou ik zeggen: ga je trainerspapieren halen, ga een elftal trainen.” Geconfronteerd met de opmerking dat tijd bij topclubs doorgaans een schaars goed is, sloot Schreuder af: „Wat ik vertel is de waarheid van Ajax. Als ik de tijd niet krijg, dan interesseert me dat ook niet. Dan moeten ze me ontslaan.”