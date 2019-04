Weergaloos optreden Van Gerwen

Van Gerwen ontsnapte vorige week in Belfast nog aan een nederlaag. Tegen Gerwyn Price overleefde hij toen twee wedstrijdpijlen en sleepte er ternauwernood een gelijkspel uit (7-7). Wel verloor hij daardoor de leidende positie in het klassement aan Rob Cross.

Tegen Smith maakte Van Gerwen dit keer geen fout. De nummer één van de wereld begon in Liverpool uitstekend aan zijn partij. Daarbij liet hij zich niet gek maken door de openingsworp van Smith, waarin de Brit direct 180 gooide. Dat deed de Brabander even later namelijk ook en binnen een minuut had hij de eerste leg van Smith afgesnoept.

’Groene geweld’

Smith speelde wisselvallig en soms vooral slordig. Zo miste de vice-wereldkampioen in de tweede leg diverse kansen (5 stuks) om Van Gerwen terug te breken. Dat lukte niet en zo liep de nummer één van de wereld via een volgende bull-finish snel uit naar een 4-0 voorsprong. Op dat moment lag zijn gemiddelde op 122,25 (!), slechts een factie onder zijn eigen wereldrecord van 123,40. Smith gooide overigens met een score van iets onder de 110 echt niet slecht, maar kon het ’groene geweld’ niet stoppen.

Michael van Gerwen in actie tegen Michael Smith. Ⓒ PDC

Van Gerwen en Smith gaven elkaar nauwelijks de tijd om rust te pakken. De pijlen vlogen vanuit beide kanten razendsnel in het bord. Mighty Mike behield in het vervolg van de partij het opgebouwde gat en zegevierde uiteindelijk met 8-3. Hij maakte niet alleen scorend het verschil, maar dit keer zeker ook op de dubbels. Zijn uitcheckpercentage lag boven de zestig procent. Zijn gemiddelde was met 109,11 zijn hoogste score van deze Premier League. „Mijn finishes waren fenomenaal”, beaamde de hoofdrolspeler. „Vanuit dit perspectief kan ik verder bouwen.”

Het track record van de 29-jarige Nederlander tegenover zijn Britse generatiegenoot is inmiddels indrukwekkend te noemen. Van de 34 confrontaties won Mighty Mike er namelijk 28 (!). Daarvan leverde twee hem een grote prijs op. Zo versloeg hij Smith op de eerste dag van dit jaar nog in de WK-finale en in 2018 kaapte hij de Premier League-titel voor de neus van Smith weg. Ook het wereldrecord van gemiddelde gooide Van Gerwen tegen Bully Boy. Dat deed hij drie jaar geleden in eveneens de Premier League. Met 123,40 over acht legs (7-1 winst) deed hij toen in Aberdeen vriend en vijand versteld staat.

Bekijk hieronder nog eens het gegooide wereldrecord van Van Gerwen uit 2016:

Kraker tegen Cross

De koppositie blijft in handen van Cross. De wereldkampioen van 2018 versloeg in een eveneens hoogstaande partij Peter Wright. Beide wereldtoppers noteerden een gemiddelde van boven de 100. Cross won uiteindelijk met 8-5 in legs en behoudt daardoor zijn voorsprong van één punt op Van Gerwen. Volgende week staat in Cardiff de kraker tussen de twee laatste wereldkampioenen op het programma: Inzet: de eerste plek in de Premier League.

Hun eerdere ontmoeting in de prestigieuze competitie werd met 7-2 in het voordeel van Van Gerwen beslist. Maar dat resultaat heeft Cross achter zich gelaten. „Ik speel nu beter”, benadrukte de Brit in Liverpool. Hij gunt zich het komende weekeinde extra rust en laat zo de events van de Players Championship schieten. „Ik ga wel terug naar het trainingsbord. Alles kan gebeuren. Ik bekijk het per wedstrijd. Als je de beste wilt zijn, dan moet je de beste tegenstanders verslaan.” Zo ziet Van Gerwen het precies hetzelfde: „Elke partij is belangrijk, dus ook die tegen Cross. Ik moet zijn reeks doorbreken.”

Rob Cross, de nummer één van de Premier League Darts. Ⓒ PDC

Uitslagen 11e speelronde

Rob Cross - Peter Wright 8-5

Gerwyn Price - Mensur Suljovic 8-5

James Wade - Daryl Gurney 7-7

Michael van Gerwen - Michael Smith 8-3

Stand na 11 speelronden

1. Rob Cross 11-17 (71-48)

2. Michael van Gerwen 11-16 (71-44)

3. James Wade 11-12 (66-58)

4. Gerwyn Price 11-12 (65-63)

5. Mensur Suljovic 11-12 (62-61)

6. Daryl Gurney 11-12 (57-59)

7. Peter Wright 11-9 (60-68)

8. Michael Smith 11-8 (56-67)