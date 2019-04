Arsenal, Chelsea en Valencia winnen

De Engelse ploeg kwam in Londen na een kwartier op voorsprong uit een fraaie aanval, die door Aaron Ramsey werd afgerond (1-0). In de 25e minuut scoorde Kalidou Koulibaly in eigen doel (2-0). De thuisclub liet daarna nog legio kansen liggen op een grotere zege. Namens Napoli miste Piotr Zielinski na ruim een uur voor open doel.

Late zege Chelsea

Chelsea won met 1-0 bij Slavia Praag. Bij Chelsea begonnen Eden Hazard, David Luiz en N'Golo Kanté op de bank. Ploeggenoot Willian was zowel in de eerste helft (lat) als in de tweede helft (voorlangs) dicht bij een treffer. Kort nadat Mick van Buren (ex-Exclesior) bij Slavia Praag was ingevallen, scoorde Marcos Alonso met een kopbal.

Spaans onderonsje

In het Spaanse onderonsje tussen Villarreal en Valencia (1-3) namen de bezoekers een vroege voorsprong via Gonçalo Guedes, die scoorde uit de rebound van een strafschop. Santi Cazorla zorgde nog voor de rust voor 1-1, eveneens uit een strafschop. In de extra tijd van het duel gaven Daniel Wass en opnieuw Guedes hun ploeg een fraaie zege: 1-3.

De returns zijn volgende week donderdag.