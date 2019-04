Max wil zelf historie schrijven

In Shanghai wordt er natuurlijk volop stilgestaan bij de duizendste Grand Prix in de geschiedenis. Verstappen wil vooropstellen dat hij blij is dat hij deel mag uitmaken van het Formule 1-circus, maar is zoals altijd meer een man die vooruitkijkt.

„Als de Formule 1 in de toekomst maar niet elektrisch wordt”, lacht hij. „Ik ben geen type dat heel veel dingen terugkijkt. Soms zie ik op YouTube wel wat momenten voorbijkomen, maar ik ga geen hele wedstrijden bekijken. Dat duurt me allemaal veel te lang. Maar zo’n race als de laatste in 2010, toen nog vier man streden om het kampioenschap, staat me natuurlijk nog wel bij.”

Sebastian Vettel pakt in 2010 tijdens een zinderende slotrace in Abu Dhabi de eerste wereldtitel voor Red Bull. Ⓒ EPA

Sebastian Vettel kroonde zich destijds namens Red Bull tot de jongste wereldkampioen aller tijden. Wil Verstappen dat record op zijn naam zetten, dan moet het dit of volgend jaar gebeuren. Het is de grote droom van adviseur Helmut Marko en de grote Red Bull-baas Dieter Mateschitz.

En misschien ook een klein beetje van vader Jos, eveneens aanwezig in Shanghai. „Ook van mijn vader kijk ik niet veel terug, hoor”, zegt Max Verstappen. „Maar zoals de race in 2001 in Maleisië, toen hij geweldig reed in de regen (en zevende werd, red.), vind ik wel leuk om terug te kijken. Ik heb nooit echt idolen gehad, maar wel respect voor de prestaties die anderen hebben behaald in de sport. Nee, mijn vader is ook niet mijn idool. Dat is gewoon mijn vader.”

Max Verstappen heeft het van geen vreemde. Vader Jos ’vliegt’ in 2001 over het Sepang circuit in Maleisië, om van plek achttien op te schuiven naar een uiteindelijke zevende plek. Ⓒ AFP

De 21-jarige coureur moet wel lachen als hij de vraag krijgt of hij vroeger geen posters op zijn kamer had van coureurs of auto’s. „Nee, helemaal niks. Ik heb alleen zo’n uitgesneden, kartonnen bord van mijn vader gehad. Maar dat vond ik aan het begin wel eng ’s nachts. Als het licht er op viel, leek het net alsof er iemand stond. Dat bord heb ik toen maar snel omgedraaid.”

"Alleen een bord van mijn vader in de kamer, maar dat vond ik wel eng"

Bang is Verstappen nu zelden meer, op het circuit al helemaal niet. Op het Shanghai International Circuit hoopt hij met Red Bull weer een stap in de goede richting te zetten. Met een derde en vierde plek zijn de resultaten dit jaar tot dusver maximaal geweest, zeker gezien de problemen van twee weken geleden in Bahrein. De malheur van toen – veroorzaakt door een fout in de set-up – is normaal gesproken verdwenen. Met de komst van wat aerodynamische updates op zijn RB15 is Verstappen zeer positief gestemd.

Max Verstappen rijdt langs een beeltenis van zichzelf in Shanghai. Ⓒ Red Bull

„We moeten zorgen dat we de juiste balans vinden en van daaruit denk ik dat er heel veel mogelijk is. Ondanks de problemen die we hebben gehad, voel ik me in deze auto comfortabeler dan in die van vorig jaar. Zeker Ferrari zal hier op het lange, rechte stuk enorm hard gaan, met name in de kwalificatie. Als bij ons alles top is, zitten we zeker dichterbij. Ik denk niet dat er iets fundamenteels verkeerd is. We moeten gewoon zorgen dat we meer grip vinden.”

"We moeten zorgen dat we de juiste balans vinden"

Als coureur niet opeens anders gaan doen dan normaal, luidt het devies. Dus ook niet na een moeilijker weekend in Bahrein en ook niet omdat het nu toevallig de duizendste race is. In tegenstelling tot andere coureurs rijdt Verstappen niet met een ander helmdesign. Dat doet hij liever voor al die Nederlandse fans in Oostenrijk en België. En wie weet volgend jaar in Zandvoort.

Max Verstappen heeft thuis in Monaco de helm liggen van Fernando Alonso, met wie hij bij hoge uitzondering het hoofddeksel heeft geruild. Ⓒ AFP

Geregeld krijgt hij het verzoek om zijn helm te ruilen of weg te geven. Zelden gaat Verstappen in op die aanvragen. Wat zijn collega’s betreft heeft hij één keer een uitzondering gemaakt voor Fernando Alonso, wiens helm nu thuis in Monaco ligt. „Een tweevoudig wereldkampioen. Ik vond het altijd cool om hem te zien racen. Als hij het dan vraagt, is het een ander verhaal. Maar dat doe ik niet bij iedereen, integendeel.”

Bekijk hieronder de Formule 1 Opwarmronde, met onze verslaggever Erik van Haren en voormalig F1-coureur Jan Lammers: