Na zwieper op Ronaldo: ’Ik heb niet op judo gezeten’

De jonge middenvelder beleefde de dag van zijn leven. „Het was al een verrassing dat ik bij de wedstrijdselectie zat. Dus ik had helemaal niet verwacht te mogen invallen”, aldus Ekkelenkamp, die steeds meer op speelminuten kon hopen. „De eerste keer moest ik met twee anderen warmlopen. Het is heel normaal dat er een verdediger, middenvelder en aanvaller naar de inloopstrook worden gestuurd, maar nadat ik de tweede keer alleen moest, wist ik wel dat ik snel zou invallen. Alfred Schreuder (assistent-trainer, red.) had eerder al gezegd dat ik daar rekening mee moest houden.”

"Ik was de hele dag zenuwachtig"

De Europese debutant speelde zich in de kijker door in de slotfase Cristiano Ronaldo een zwieper te geven, waardoor de Juve-vedette niet gevaarlijk kon worden. „Ik heb vroeger niet op judo of karate gezeten”, zei de vervanger van Lasse Schöne die de gele kaart lachend incasseerde en geen plankenkoorts kende. „Ik was de hele dag zenuwachtig, maar was de spanning vanaf de eerste minuut kwijt.”

De meeste grappen op internet over zijn onorthodoxe, maar nuttige actie kreeg hij mee. „Ik heb veel plaatjes gezien, waar ik erg om moest lachen. Maar ik was liever anders in het oog gesprongen, want ik had belangrijk kunnen zijn”, doelde hij op dé kans op 2-1. „Dusan Tadic gaf een hakje. In mijn ooghoek zag ik Alex Sandro vanaf rechts komen. Ik wilde de bal nog één keer meenemen en in de hoek schieten. Helaas lag Szczesny (Juventus-keeper, red.) daar al. Misschien had ik hoog in plaats van laag moeten schieten. Maar ik was niet helemaal in balans, zag ik later.”