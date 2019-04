Bouwsteen nieuw Ajax

SC Heerenveen-verdediger Kik Pierie doet Ajax op 20 januari pijn met de late gelijkmaker in de Johan Cruijff ArenA (4-4). Daardoor verzuimden de Amsterdammers om op dat moment de koppositie te grijpen. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

HEERENVEEN - Ajax is nog volop in de race voor een plek in de halve finale van de Champions League, maar tegelijkertijd bouwt de koploper van de Eredivisie verder aan het elftal van volgend seizoen. SC Heerenveen-verdediger Kik Pierie (18) werd op de ochtend na Ajax-Juventus (1-1) warm onthaald op De Toekomst.