Álvarez neemt rugnummer De Ligt over

Álvarez landde zondag op Schiphol en onderging daarna de medische keuring. De Mexicaan zette een dag later in het bijzijn van directeur voetbalzaken Marc Overmars zijn handtekening onder een contract voor vijf jaar bij de landskampioen en bekerwinnaar. Álvarez moet de opvolger worden van De Ligt, de centrale verdediger die voor 75 miljoen euro naar Juventus is overgestapt.

Álvarez is na doelman Kjell Scherpen, de verdedigers Kik Pierie en Lisandro Martinez, middenvelder Razvan Marin en aanvaller Quincy Promes de zesde aankoop van Ajax deze zomer.

