Vettel snel, vierde tijd Verstappen

Vettels teamgenoot Charles Leclerc was iets langzamer dan Hamilton. Max Verstappen noteerde in het droge Shanghai de vierde tijd tijdens de eerste trainingssessie. De Limburger was ruim vier tienden langzamer dan Vettel. Dat verschil zat hem in de laatste sector, met het karakteristieke lange rechte stuk op het Shanghai International Circuit.

Ferrari is ten opzichte van Red Bull Racing met de sterke motor in het voordeel op dat gedeelte. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) kwam als enige coureur niet tot een tijd.

Verstappen en Hamilton zetten hun snelste rondetijd overigens neer op de zachtste band. De Ferrari-coureurs reden alleen op de mediums. De tweede vrije training start vrijdagochtend om 8.00 Nederlandse tijd.

