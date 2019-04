Van Gerwen: ’Iets speciaals nodig’

Mighty Mike was na afloop van de partij in de M&S Bank Arena in Liverpool zeer content over zijn spel. „Ik wist dat ik iets speciaals nodig had vandaag en volgens mij heb ik iets speciaals laten zien”, aldus de drievoudig wereldkampioen.

„Ik was fenomenaal op mijn dubbels en zette Michael vanaf het begin direct onder druk. Ik ben behoorlijk steady dit jaar en heb niet heel veel fouten gemaakt. Vandaag ging het opnieuw lekker. Ik wil deze lijn doortrekken, al denk ik dat er nog meer in het vat zit.”

Michael Smith baalt na een misser. Ⓒ LAWRENCE LUSTIG

De 29-jarige Van Gerwen heeft in de tussenstand van de Premier League nog altijd een achterstand van een punt op Rob Cross, die aan de Mersey met 8-5 won van Peter Wright.

Volgende week staan de twee kemphanen tegenover elkaar in Cardiff. „Rob speelt op dit moment erg sterk. Ik weet dat ik op mijn best moet zijn om hem te verslaan. Deze zege was in ieder geval goed voor het zelfvertrouwen.”

Uitslagen Premier League

Rob Cross- Peter Wright 8-5

Gerwyn Price - Mensur Suljovic 8-5

James Wade - Daryl Gurney 7-7

Michael van Gerwen - Michael Smith 8-3