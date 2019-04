Enkele ’Reis’ Barça in de maak

Ludovit Reis is gewild. Ⓒ Hollandse Hoogte

GRONINGEN - FC Groningen en FC Barcelona praten na dit weekeinde verder over de transfer van Ludovit Reis (18). Algemeen directeur Hans Nijland is tot nu toe terughoudend in elk commentaar op de mogelijke overstap, maar noemt de interesse ’zéér serieus’. De Catalaanse topclub reisde afgelopen week al met een zware delegatie af naar het hoge noorden voor de jeugdinternational.