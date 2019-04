Ricciardo eert illustere landgenoot met helm

Waar andere coureurs voor enkele kleine aanpassingen hebben gekozen, opteerde Daniel Ricciardo voor een geheel ander ontwerp. Zijn vertrouwde ’lapjeshelm’ heeft hij ingeruild voor een grijs exemplaar, geïnspireerd op de hoofddeksel waarmee zijn landgenoot Jack Brabham furore maakte.

Jack Brabham was de eerste Australische GP-winnaar ooit. In totaal zegevierde hij veertien keer. Tussen 1955 en 1970 won hij bovendien drie wereldtitels. In 1966 werd hij in een zelf gebouwde auto kampioen, een unicum. Brabham overleed in 2014 op 88-jarige leeftijd.

„Ik denk dat Jack zeer vereerd zou zijn geweest. Bedankt Daniel Ricciardo, heel mooi gedaan”, stelde zoon David Brabham op Twitter na het zien van de helm.

Ook teamgenoot Nico Hülkenberg, Romain Grosjean (Haas), Alex Albon (Toro Rosso) en George Russel (Williams) dragen dit weekeinde een helm met een enigszins aangepast design.

Verstappen

Max Verstappen rijdt in China gewoon met zijn vertrouwde helm. De Nederlander maakt liever een uitzondering wanneer hij voor zijn Nederlandse fans in Oostenrijk en België in actie komt. En wie weet volgend jaar in Zandvoort.

Vorig jaar reed de 21-jarige Limburger tijdens de thuisrace van zijn team op de Red Bull Ring in Oostenrijk met een gele helm, om sponsor Jumbo in het zonnetje te zetten. Prompt won hij de race. „Een speciale helm ter ere van mijn eerste sponsor in de autosport. Een partner die me tot op de dag van vandaag steunt”, legde hij zijn keuze destijds uit.

Bekijk ook: Max wil zelf historie schrijven

Bekijk hieronder de Formule 1 Opwarmronde, met onze verslaggever Erik van Haren en voormalig F1-coureur Jan Lammers: