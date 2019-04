Video: Mercedes slordig in China, Verstappen drift

In de tweede vrije trainingen gingen zowel wereldkampioen Lewis Hamilton als teamgenoot Valtteri Bottas in de fout. Beiden spinden in een out lap, op het moment dat hun banden nog koud waren.

Mercedes is het seizoen uitstekend begonnen. In Australië won Bottas, gevolgd door Hamilton. In Bahrein waren de rollen omgedraaid.

Verstappen

Max Verstappen kan het tempo van de concurrenten van Ferrari en Mercedes voorlopig een stuk beter bijbenen dan in Bahrein, waar de Nederlander problemen had met zijn set-up, waardoor de achterkant van zijn bolide wispelturig reageerde.

Ook Verstappen, achter Bottas en Hamilton de nummer drie in de WK-stand, had een (onschuldig) momentje in de tweede vrije training. Bij het uitkomen van de laatste bocht voor het rechte stuk met de start-en-finish-streep gleed hij even weg. „Lekkere drift”, concludeerde hij nuchter over de boordradio.

Vettel snel

In de eerste vrije training op het circuit van Shanghai noteerde Ferrari-courer Sebastian Vettel de snelste tijd. Zijn teamgenoot Charles Leclerc, die in Bahrein tot zijn motormalheur leek te gaan winnen , werd derde. Hamilton nestelde zich tussen de twee mannen in het rood in.

Max Verstappen reed de vierde tijd en bleef op die manier Bottas voor. Pierre Gasly, de tweede Red Bull-coureur, besloot de openingssessie als zevende.

Bekijk hieronder de Formule 1 Opwarmronde, met onze verslaggever Erik van Haren en voormalig F1-coureur Jan Lammers: