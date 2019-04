Weer tegenslag voor Ferrari-coureur Leclerc

De Monegask, die dit seizoen debuteert bij Ferrari, kwam in de eerste vrije training nog tot een derde tijd, maar in de tweede sessie moest hij vanwege problemen met het koelsysteem van zijn motor vroegtijdig de pitbox opzoeken.

Terwijl de overige coureurs allemaal op de baan waren voor een wedstrijdsimulatie, keek de jongeling het laatste half uur vanaf de pitmuur toe. Hij bleef zodoende zevende op de tijdentabellen.

Charles Leclerc Ⓒ BSR Agency

De nog maar 21-jarige Leclerc is bezig aan een prima start bij Ferrari, dat jong talent normaal gesproken niet zo snel een kans geeft. Na een vijfde plaats in Australië, waar hij vanwege stalorders achter teamgenoot Sebastian Vettel moest blijven, leek hij twee weken terug in Bahrein soeverein naar zijn eerste overwinning te rijden. In de slotfase begon zijn motor echter tegen te sputteren en zakte hij terug tot plek drie.

Leclerc werd afgelopen winter weggeplukt bij Sauber, dat tegenwoordig als Alfa Romeo door het leven gaat. Kimi Raikkonen (39) bewandelde de omgekeerde weg. Voorlopig lijkt viervoudig wereldkampioen Vettel een lastige kluif te hebben aan Leclerc in de strijd om de nummer één-positie binnen Ferrari.

Bekijk hieronder de Formule 1 Opwarmronde, met onze verslaggever Erik van Haren en voormalig F1-coureur Jan Lammers: