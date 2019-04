Verstappen dicht bij snelste tijd in China

De 21-jarige Nederlander moest in zijn RB15 alleen Valtteri Bottas en Sebastian Vettel voor zich dulden. Het gat met de Fin van Mercedes, die in de openingsfase een klein momentje had, was slechts 0,221 seconde. De Duitse Ferrari-coureur gaf 0,027 prijs op Bottas.

Verstappen, die na afloop klaagde over een (verder nog onduidelijk) probleempje met zijn koppeling, hield Lewis Hamilton achter zich. De wereldkampioen van Mercedes werd vierde, op maar liefst 0,707 seconde van zijn teamgenoot. Nico Hülkenberg was in zijn Renault goed voor de vijfde tijd, McLaren-coureur Carlos Sainz werd zesde.

Charles Leclerc, twee weken terug nog derde in Bahrein, moest genoegen nemen met de zevende plek, maar kon zich beroepen op problemen met het koelsysteem van zijn Ferrari-motor. Hij kon het laatste half uur niet meer in actie komen.

Charles Leclerc in actie op het Shanghai International Circuit. Ⓒ BSR Agency

Pierre Gasly (23) lijkt voorlopig het spoor bijster bij Red Bull. Waar de Fransman in de eerste vrije training de zevende klokte, kwam hij in de tweede sessie niet verder dan de tiende tijd. Gasly is bij Red Bull de opvolger van Daniel Ricciardo, maar heeft nog geen enkel moment laten zien dat hij het niveau van de naar Renault vertrokken Australiër kan benaderen.

Bekijk hieronder de Formule 1 Opwarmronde, met onze verslaggever Erik van Haren en voormalig F1-coureur Jan Lammers: