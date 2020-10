Nico Hülkenberg opnieuw in actie voor Racing Point

Eerder kwam Hülkenberg beide weekenden op Silverstone in actie, nadat Sergio Pérez positief was getest op het coronavirus. De eerste Grand Prix kon de 33-jarige Duitser niet rijden vanwege mechanische problemen. Een week later finishte hij als zevende.

Nico Hülkenberg arriveert op de Nürburgring. Ⓒ De Telegraaf

Stroll voelde zich zaterdag niet lekker en was niet fit genoeg om te rijden tijdens de training. Daarop schakelde Racing Point snel. Hülkenberg zou al naar de voor hem bekende Nürburgring komen vanwege televisie-werkzaamheden. Na een negatieve coronatest stapte hij iets na half 2 de paddock in. De kwalificatie start zaterdagmiddag om 15.00 uur.

