Degenkolb: ’Bizarre momenten en totale gekte’

John Degenkolb in actie tijdens de E3 BinckBank Classic. Ⓒ Hollandse Hoogte

ANTWERPEN - Liefst 17.661 euro, dat is het bedrag dat John Degenkolb in twee dagen binnenhaalde met een spontane crowdfunding om de junioreneditie van Parijs-Roubaix te redden. Op het moment dat hij hoorde dat de kasseienklassieker voor 17- en 18-jarigen in gevaar kwam, stortte hij zelf 2500 euro en startte de Duitser via zijn social media een succesvolle reddingsoperatie. „Als prof mogen we best stilstaan bij de jeugd, de basis van onze sport. Parijs-Roubaix is een klassieker die in geen enkele categorie mag verdwijnen”, benadrukte Dege.