Optimisme bij Verstappen

,,Ik denk dat Ferrari hier erg snel is, maar de tweede startrij zou mooi zijn”, kijkt Verstappen alvast vooruit naar de kwalificatie van zaterdag. Een goede kwalificatie zou hem goede papieren moeten geven voor de Grand Prix van zondag. ,,Dan zullen we er nog dichterbij zitten. En je kan hier inhalen, hè.”

Verstappen had tijdens de eerste vrije training (vierde tijd) nog wat problemen met de zachtste band, maar dat was in de tweede sessie (derde tijd) niet meer het geval. De Nederlander voelt zich zeer comfortabel in de RB15. Tijdens de tweede sessie was hij negen tienden van een seconde sneller dan Gasly.

De achterkant van de auto van Max Verstappen reageert weer ’normaal’. Ⓒ BSR Agency

,,De balans van de auto was heel goed. Daar ben ik blij mee”, aldus Verstappen. ,,Het is logisch dat het hier nu beter gaat dan in Bahrein, omdat er toen dus een fout in de set-up was gemaakt. We hebben nu wel laten zien dat we er redelijk goed voorstaan.”

