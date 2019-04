Lof voor ’kleinkinderen van Cruijff’

’De kwartfinale: Een nieuw meesterwerk van Ronaldo. CR7, een gouden hoofd’, luidt de kop van de grootste Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. De verslaggever stelt dat de 1-1 dankzij het doelpunt van Ronaldo goede perspectieven voor Juventus biedt voor de return dinsdag. De roze krant noemt de Portugese aanvaller liefkozend ’Cristiano van Gol’. ’Hij scoort in de Champions League zoals Van Gogh zonnebloemen schilderde: een natuurlijke passie’.

De Ajacieden worden in de krant ’kleinkinderen van Cruijff’ genoemd en Juventus wordt op het hart gedrukt goed voor ze op te passen in Turijn. In het kwartier na de rust, waarin Neres scoorde, speelde de Braziliaanse aanvaller van Ajax net als Messi. ’Wat een doelpunt’, wordt erkend. Ook De Ligt kan niet stuk. ’Elegant, beslist, krachtig, een leider’. Over Veltman: ’Het lijkt er niet op dat Ajax er met zijn wissel voor de geschorste Mazraoui op verloren heeft. Persoonlijkheid, gevoel voor positie, geen enkele angst voor Ronaldo.’ De beste van Ajax was volgens de roze sportkrant Frenkie de Jong, samen met trainer Erik ten Hag. De Jong wordt met Pirlo vergeleken. ’Er is geen actie die zonder zijn tactische intelligentie plaatsvindt’.

De Corriere dello Sport is eveneens lovend over Ajax. ’Ajax heeft indruk gemaakt, het is een dame van een elftal. De Ajacieden zijn dominant geweest met zestig procent balbezit, waren negentig minuten gevaarlijk, al hebben ze uiteindelijk weinig echte kansen gehad om te scoren. De krant geeft De Jong en Van de Beek – ’zorgt voor groot evenwicht in het spel en is uitstekend in de dekking van Pjanic’ - beiden een 7. De hoogste beoordeling vielen de twee doelpuntenmakers ten deel: Neres en Ronaldo scoorden een 7,5.