Deelname Epke Zonderland aan Olympische Spelen in gevaar

Zonderland heeft al jaren gezondheidsklachten die zich uiten in veelvuldig verkouden zijn en vollopende holtes. Die weerhouden hem ervan zich fatsoenlijk te kunnen voorbereiden op zijn laatste olympische optreden, over ruim twee weken. „Het gaat met ups en downs, maar er is nu zeker geen sprake van een goede voorbereiding. Ik denk nu al helemaal niet meer aan medailles. Ik moet boven mezelf uitstijgen om de finale te halen”, vertelde Zonderland, die zondag op het vliegtuig stapt richting Japan. „Niet gaan speelt door mijn hoofd, maar ik hoop gewoon dat het de komende weken beter gaat.”

Voor Zonderland dreigt het uitstel van de Spelen met een jaar vanwege de coronacrisis fataal te worden. „Zo jammer”, vond ook bondscoach Bram van Bokhoven. „Epke was begin vorig jaar richting wereldbekers zo fit.”

Jaren gaan tellen

Maar de jaren gaan tellen, erkende Zonderland, die al lang met dezelfde klachten kampt en nooit een oplossing vond. „Ik weet het ook niet precies. Ik ben niet fit, ben vaak ziek. Het is ook zo dat hoe ouder ik word hoe moeilijker het gaat. Alsof ik tegen een muur aanloop. Het lichaam wil niet meer. Vroeger kon je trainen wat je wilde. Nu heb ik tot februari een goede periode gehad, maar is het me daarna niet meer gelukt op te bouwen naar de Spelen.”

Dat bleek al op de EK in april, zijn enige wedstrijd in een kleine anderhalf jaar. Zonderland haalde in Basel bij lange na de finale niet, hetgeen hij vanwege een gemankeerde voorbereiding eigenlijk bij voorbaat al had verwacht. Eenzelfde scenario dreigt in Tokio. „Dat ik nu doorga komt ook omdat het de Spelen zijn. Die wil ik graag nog een keer meemaken.”

Voor altijd blijf hij de man van de driedubbele combinatie van vluchtelementen op de Spelen van Londen, maar een roemloos einde is wellicht de realiteit. „Dat is heel dubbel. Er komt altijd een einde aan een carrière. Het is wel fijn om te weten dat dit de grens is, dat de kans klein is dat ik nog eens een titel pak. Het is jammer, maar ook wel een geruststelling.”

Tegenslag voor turner Deurloo in voorbereiding op Spelen

Rugklachten hinderen turner Bart Deurloo in zijn voorbereiding op de Olympische Spelen. Zijn coach Jeroen Jacobs vertelde donderdag tijdens een persmoment van de olympische selectie dat zijn pupil vorige week een flinke smak uit de rekstok heeft gemaakt. „Een leertje brak en hij kwam rottig terecht. Bart heeft last van zijn rug, jammer want hij leek een ongekend goede voorbereiding te hebben”, aldus Jacobs.

Deurloo zelf sprak nonchalant over zijn kwetsuur. „Ik heb lichte rugklachten, maar het gaat allemaal goed. Ik heb gisteren al weer zonder problemen kunnen trainen”, vertelde de Rotterdammer die zondag richting Japan vertrekt. Daar wacht eerst nog een trainingsperiode in Chiba. Op zaterdag 24 juli moet hij er staan in de kwalificaties voor de rekstokfinale. Deurloo wil gaan stunten met onder meer een combinatie van drie vluchtelementen. „En ik ga me niet inhouden in de kwalificaties. Dat deed ik in het verleden wel eens, maar dat pakte niet altijd goed uit.”

Naast hem zat Zonderland, collega rekstokspecialist maar dus kampend met gezondheidsproblemen. „Bart is heel goed”, zei de Fries. „Ik wil de druk niet verhogen, maar hij is zeker finalewaardig.”