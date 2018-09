Wel lof, nog geen punten voor De Boer

Maar voor complimenten koop je als trainer met nul punten uit vier duels niet zoveel in de Premier League, waar clubs elk seizoen in een moordende strijd zijn verwikkeld tegen degradatie en waar geen medelijden bestaat. Dat maakte Dyche, met een blik op zijn Nederlandse collega van Crystal Palace, ook meteen duidelijk. "Ik ga niet roepen dat ik met hem meeleef, want alle trainers weten hoe het hier werkt…”

De Engelse media verwachten dat de clubeigenaren snel ingrijpen, maar de twee Amerikaanse aandeelhouders en voorzitter Steve Parish, die ook een derde van de aandelen bezit, zagen gisteren met eigen ogen dat Crystal Palace ondanks het verlies de beste wedstrijd onder leiding van De Boer speelde.

Schijn

De in Engeland weinig populaire voorzitter, die in het geheim steeds onderhandelt over de verkoop van zijn club maar voor de buitenwereld de schijn ophoudt dat hij een innige relatie met de fans heeft, repte zelf nog met geen woord over maatregelen of een einde van het avontuur van De Boer.

Bovendien weten de eigenaren, inclusief Parish, dat het elftal over een aantal weken fors sterker kan worden. Het grote talent van Chelsea, Ruben Loftus-Creek, bleef door een blessure op het laatste moment aan de kant. De grote aankoop Mamadou Sakho, voor 30 miljoen euro overgenomen van Liverpool, kan nog niet worden opgesteld omdat hij allesbehalve wedstrijdfit binnenkwam. De centrale verdediger uit Senegal moet een inhaalslag maken. Zijn entree kan een injectie voor het team van De Boer vormen. Datzelfde geldt ook voor aanvaller Wilfried Zaha, die langdurig leek uitgeschakeld door een kniekwetsuur, maar die eerder dan verwacht zijn comeback wil maken.

Ingrijpen

Komend weekeinde kan het team van de voormalige Ajax-trainer, die Jairo Riedewald buiten de basis hield maar wel liet invallen, er tegen Southampton al heel anders uitzien. Tegen die achtergrond en met de goede statistieken uit de wedstrijd tegen Burnley (23 schoten op doel en 66 procent balbezit) zal de leiding van Crystal Palace niet ingrijpen.

De Boer zelf bemoeit zich zo min mogelijk met het politieke spel dat in de bestuurskamer wordt gespeeld. Hij heeft zich geen moment beklaagd over het geringe aantal aankopen, dat de club in vergelijking met de concurrentie heeft gedaan. Zijn voorzitter Parish is op social media de hele dag wél in de weer met de achterban en veegt het eigen straatje voortdurend schoon. "Negentig procent van jullie wilden toch Sakho? Dan weet je dat er daarna niet veel meer mogelijk is”, gilt hij op Twitter tegen de ontevreden aanhang van Palace.

De Boer blijft de rust zelve en hoopt dat zijn ideeën steeds beter worden opgepikt door de spelersgroep. De eerste tekenen waren gisteren zichtbaar. "Zolang ik trainer ben van Crystal Palace zal ik honderd procent inzet tonen”, zei De Boer. "Ik focus me op de dingen waarover ik zelf de controle heb. De rest van mijn staf en de spelers doen dat ook.”

Individuele fouten

Hoe goed hij zijn zaakjes ook voor elkaar heeft, tegen individuele fouten is geen enkele coach bestand. Lee Chung-Yong’s terugspeelbal na drie minuten al vanaf de middenlijn was een gigantische blunder. Chris Wood wist namens de thuisclub Burnley wel raad met het cadeautje: 1-0. De tweede blunder kwam op naam van Palace-verdediger Scott Dann die de bal vrij kon inkoppen maar tot ergernis van heel Crystal Palace naast de paal mikte.

De Engelse media halen aan dat De Boer in zijn vorige baan bij Inter in Italië na 84 dagen buiten werd gezet. Van dat aantal zit hij nu twee weken af. Maar de oud-international hoopt de kans te krijgen om over een langere periode te worden beoordeeld. Hij is niet de enige coach die nog zonder punten is. Ook West Ham United en Bournemouth staan nog met lege handen.