Groenendijk langer trainer van ADO

„Alle seinen stonden op groen om met elkaar door te gaan. Ik heb plezier in mijn werk en voel me hier thuis”, aldus Groenendijk. „Het begon met een wonderbaarlijke ontsnapping. Daarna volgde een seizoen waarin het allemaal van een leien dakje ging. Dit seizoen verloopt moeizamer, maar het is mooi dat de clubleiding daar overheen kijkt.”

Manager voetbalzaken Jeffrey van As zegt dat er lang met Groenendijk is gesproken. De conclusie was dat beide partijen na tweeënhalf jaar nog niet op elkaar zijn uitgekeken.

„Hoewel het huidige seizoen wisselvallig is - daar zijn beide partijen het over eens - zijn er mooie prestaties neergezet onder deze staf. Dat gebeurde met een werkwijze die bij ons past”, aldus Van As. „We zijn er daarom van overtuigd dat dit seizoen goed afgesloten wordt en dat er daarna nog mooie jaren volgen.”

Groenendijk, die als 18-jarige bij ADO Den Haag debuteerde als speler, staat met nog vijf speelronden te gaan op de 12e plek in de eredivisie. Het gat met nummer 16 De Graafschap is zeven punten, waardoor ADO afstevent op lijfsbehoud.

Ook het contract van assistent-trainer Edwin de Graaf werd verlengd.