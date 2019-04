Lastig verhaal voor NAC

Ruud Brood en NAC moeten aan de bak. Ⓒ BSR Agency

BREDA - In een rasechte degradatiekraker is het vanavond erop of eronder voor NAC Breda, dat al maandenlang op de laatste plaats bivakkeert, maar het geloof in handhaving nooit is verloren. De thuiswedstrijd tegen FC Emmen is de volgende laatste strohalm die moet worden gegrepen. „Als we deze wedstrijd niet winnen, dan wordt het wel heel erg moeilijk. Zo reëel moet je wel zijn”, aldus trainer Ruud Brood.