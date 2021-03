Michel Platini motiveert keuze voor Qatar, Gianni Infantino vindt WK-boycot geen oplossing

Michel Platini, die toen het WK werd toegewezen aan het land in het Midden-Oosten de baas van de UEFA was, legt in Die Welt uit waarom hij destijds op Qatar stemde. „Arabische landen hebben zich al tien keer kandidaat gesteld voor het WK”, zegt de voormalige Frans topvoetballer. „Het is belangrijk voor de ontwikkeling van het voetbal dat ze ook een WK krijgen. Dat is precies waarom ik voor Qatar heb gestemd. Voorwaarde was wel dat het WK zou plaatsvinden in december, wat nu het geval is.”

De drievoudig Gouden Bal-winnaar, die momenteel geen functie bekleedt, nadat hij in 2015 voor vier jaar (aanvankelijk acht) werd geschorst, krijgt bijval van Gianni Infantino. De voorzitter van de FIFA vindt niet dat het toernooi geboycot moet worden. „Dat is niet de juiste oplossing. Daar bereik je niets mee.”

De Zwitser reageerde tijdens een persconferentie op het bericht dat enkele Noorse voetbalploegen hun regering en nationale voetbalbond hebben opgeroepen niet aan het kwalificatietoernooi voor het WK deel te nemen. „Het is altijd al zo geweest dat je dingen pas kan veranderen als je een dialoog aangaat”, zei Infantino. „Qatar heeft de laatste jaren al grote stappen gezet als het om mensenrechten gaat. Misschien heeft het voetbal en het komende WK daar wel een bijdrage aan geleverd. Ik kijk uit naar een fantastisch WK.”

6500 doden

Volgens de Britse krant The Guardian zijn er de afgelopen 10 jaar al meer dan 6500 arbeiders uit Aziatische landen omgekomen. Veel buitenlandse arbeiders zijn ingezet voor de bouw van stadions voor het WK.

Infantino benadrukte dat cijfers voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden. „Op bouwplaatsen die rechtstreeks verband houden met het WK zijn sinds 2014 drie doden gevallen”, zei hij. „De dood van nog eens 34 andere arbeiders kon niet direct worden verklaard met het werk dat ze daar deden.”